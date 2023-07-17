Полузащитник «Зенита» отреагировал на информацию об интересе со стороны ЦСКА

«Возможный трансфер в ЦСКА? Было много разговоров касательно моего ухода. Но я выиграл трофей в футболке «Зенита», какие ещё разговоры могут быть?



Точно ли остаюсь в «Зените»? Пока да. Посмотрим, что будет дальше», — сказал Сутормин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.