Депутат Журова рассказала, за какой футбольный клуб болеет

«Слушайте, спорт есть спорт, пусть сохранится хотя бы минимальная интрига. Я-то болею за «Зенит», мне всегда радостно, когда моя команда выигрывает, за них болеет весь город. Лучшее финансирование, лучшие игроки, ну что тут сделаешь. Так бывает в футболе, к сожалению для других команд», — сказала Журова.