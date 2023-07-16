Депутат Журова рассказала, за какой футбольный клуб болеет
Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова, известная своим мнением насчет развития российского футбола, призналась, что поддерживает петербургский «Зенит». Ее слова передает «Рейтинг букмекеров».
«Слушайте, спорт есть спорт, пусть сохранится хотя бы минимальная интрига. Я-то болею за «Зенит», мне всегда радостно, когда моя команда выигрывает, за них болеет весь город. Лучшее финансирование, лучшие игроки, ну что тут сделаешь. Так бывает в футболе, к сожалению для других команд», — сказала Журова.
15 июля «Зенит» в матче за Суперкубок России обыграл ЦСКА в серии пенальти 5:4. Основное время матча закончилось со счетом 0:0. Для петербуржцев этот трофей стал уже восьмым. Клуб с берегов Невы вышел в чистые лидеры по количеству побед в Суперкубке России (у ЦСКА осталось семь).
В минувшем сезоне петербургский «Зенит» стал чемпионом России. Отрыв команды Сергея Семака от второго места составил 12 очков. Серебро чемпионата досталось ЦСКА. Тройку призеров замкнул «Спартак».