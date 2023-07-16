200 болельщиков задержали после матча Суперкубка России

После матча между «Зенитом» и ЦСКА в рамках Суперкубка России за различные правонарушения в отделы полиции Казани было доставлено 196 болельщиков. Об этом сообщают в пресс-службе МВД России.

Всего правоохранителями составлено 156 административных протоколов. Стоит отметить, что большую часть болельщиков привлекли к ответственности за мелкое хулиганство – 114 человек.

По итогам рассмотрения судами 91 материала об административных правонарушениях назначены административные аресты на различные сроки в отношении 59 человек, ещё 27 вынесены административные штрафы. На стадионе «Ак Барс Арена» в Казани охрану общественного порядка обеспечивали свыше 2,6 тысячи сотрудников полиции.