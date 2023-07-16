Игрок «Манчестер Юнайтед» Магуайр лишился капитанской повязки

«В ходе сегодняшнего разговора главный тренер сообщил мне, что меняет капитана. Он изложил мне свои причины, и я, хотя и крайне разочарован, буду продолжать отдавать все свои силы каждый раз, когда надеваю футболку.



Три с половиной года назад я стал капитаном, и с того самого дня вести за собой «МЮ» было огромной привилегией и одним из главных поводов для гордости. Это одна из самых значимых наград в клубном футболе», — написал Магуайр.