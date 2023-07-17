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«Спартак» предлагает Рожерио 2,3 млн евро в год и бонусы — СМИ

«Спартак» предложил защитнику «Сассуоло» Рожерио зарплату 2,2–2,3 млн евро в год, а также бонусы за победу и достижения целей, сообщает Metaratings.ru.

Стало известно, сколько «Спартак» предлагает Рожерио
© globallookpress.com

Отмечается, что стороны находятся на финальной стадии переговоров. В переходе Рожерио в «Спартак» заинтересован лично главный тренер команды Гильермо Абаскаль.

Ранее сообщалось, что «Сассуоло» в результате трансфера получит около 8 млн евро.

Рожерио 25 лет. Бразилец перешел в «Сассуоло» из «Ювентуса» в 2019 году. В сезоне 2022/23 он провел 37 матчей в составе «Сассуоло», отдал четыре голевые передачи. Всего на его счету 148 матчей в Серии А, 2 гола и 7 результативных передач.