Стало известно, сколько «Спартак» предлагает Рожерио

«Спартак» предложил защитнику «Сассуоло» Рожерио зарплату 2,2–2,3 млн евро в год, а также бонусы за победу и достижения целей, сообщает Metaratings.ru.

Рожерио 25 лет. Бразилец перешел в «Сассуоло» из «Ювентуса» в 2019 году. В сезоне 2022/23 он провел 37 матчей в составе «Сассуоло», отдал четыре голевые передачи. Всего на его счету 148 матчей в Серии А, 2 гола и 7 результативных передач.