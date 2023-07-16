Бекхэм прокомментировал переход Месси в «Интер Майами»

Владелец «Интер Майами» Дэвид Бекхэм прокомментировал в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) переход аргентинца Лионеля Месси в клуб.

© @davidbeckham

Бывший игрок сборной Англии опубликовал снимок, на котором запечатлен вместе с нападающим в форме клуба.

«Мечта стала реальностью», — заявил он.

Также Бекхэм сопроводил пост эмодзи «козел». Название животного на английском языке — goat, что созвучно с аббревиатурой GOAT (Greatest Of All Time — «величайший всех времен»).

15 июля клуб североамериканской Главной футбольной лиги (MLS) официально объявил о переходе Месси. Соглашение с 36-летним форвардом рассчитано до конца сезона 2025 года.

Месси объявил о переходе «Интер Майами» 7 июня. По информации Marca, он будет зарабатывать 50-60 миллионов долларов в год.