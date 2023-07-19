В «Интер Майами» рассказали о значимости первого матча Месси с командой из Мексики

«Пятничный матч против «Крус Асуля» будет очень важен для нас, потому что мы ожидаем дебюта Лионеля и Буси (Месси и Бускетса — Прим. «Чемпионата»). Мы стремимся повысить свой уровень и нацеливаемся на лучшие результаты. Но нам также нужно, чтобы Лионель и Тата (новый главный тренер «Интер Майами» Херардо Мартино — Прим. «Чемпионата») чувствовали себя хорошо и помогаем им акклиматизироваться в городе и клубе.