«Тоттенхэм» — «Вест Хэм»: букмекеры назвали фаворита в предсезонном матче

На стадионе «Оптус» в Перте (Австралия) во вторник, 18 июля, пройдёт товарищеский матч между английскими «Тоттенхэм Хотспур» и «Вест Хэм Юнайтед». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 13:00 мск.

Эксперты считают «шпор» фаворитом предстоящего матча: на победу подопечных австралийца Ангелоса Постекоглу можно поставить за 2.09. Успех «молотобойцев» оценён коэффициентом 3.24, а ничья по итогам основного времени матча идёт за 3.74.

Тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.67, а тотал меньше 2.5 — за 2.24. То есть встреча ожидается результативной. Ставка «обе забьют» оценивается коэффициентом 1.56.

Фора (-1) на «Тоттенхэм» идёт за 2.88, тогда как фора (+1) на команду Дэвида Мойеса оценена коэффициентом 1.36. Самым вероятным счётом аналитики считают победу «Тоттенхэма» со счётом 2:1. Коэффициент на это событие равен 8.00.