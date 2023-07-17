«Ювентус» согласовал с «Челси» трансфер Ромелу Лукаку

«Ювентус» близок к завершению громкого трансфера. Туринский клуб договорился о покупке нападающего «Челси» Ромелу Лукаку.

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По информации Corriere dello Sport, «старая синьора» заплатит за трансфер бельгийца € 40 млн. Утверждается, что в «Ювентусе» форвард будет получать € 8 млн за сезон.

Минувший сезон Лукаку провел в аренде в миланском «Интере», в составе которого сыграл 37 матчей во всех турнирах, забил 14 мячей и стал автором семи результативных передач.