«Ювентус» согласовал с «Челси» трансфер Ромелу Лукаку
«Ювентус» близок к завершению громкого трансфера. Туринский клуб договорился о покупке нападающего «Челси» Ромелу Лукаку.
По информации Corriere dello Sport, «старая синьора» заплатит за трансфер бельгийца € 40 млн. Утверждается, что в «Ювентусе» форвард будет получать € 8 млн за сезон.
Минувший сезон Лукаку провел в аренде в миланском «Интере», в составе которого сыграл 37 матчей во всех турнирах, забил 14 мячей и стал автором семи результативных передач.
Ромелу Лукаку в составе «Интера» стал чемпионом (2020/2021), обладателем Суперкубка (2022) и Кубка Италии (2022/2023). Также за свою карьеру он успел поиграть за «Андерлехт», «Эвертон» и «Манчестер Юнайтед».