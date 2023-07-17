«Спартак» договорился о покупке Эраковича у «Црвены Звезды»

Московский «Спартак» согласовал трансфер защитника «Црвены Звезды» Страхиньи Эраковича, сообщает Maxbet Sport.

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Сумма трансфера составит 7 миллионов евро. Также сербский клуб получит 10% от следующей продажи игрока.

«Спартак» подготовил для 22 летнего серба контракт на три года, до июня 2026 года, с возможностью продления. В договоре будет прописан пункт об отступных за футболиста.

Эракович — воспитанник «Црвены Звезды». За основную команду защитник играет с 2020 года.