Стали известны доходы «Реала» в минувшем сезоне

«Реал» опубликовал финансовый отчёт по итогам сезона-2022/2023.

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Доход мадридского клуба без учёта трансферов составил € 843 млн. Это лучший показатель королевского клуба в период с начала пандемии. В сезоне-2018/2019 доход «Реала» составил € 757 млн

Отметим, что по итогам сезона-2022/2023 «Реал» вышел в плюс — прибыль составила € 12 млн. А чистый долг клуба снизился с € 263 млн до € 47 млн.