Переход Захаряна в «Галатасарай» мог бы помочь турецко-армянским отношениям

«Мы видим, что армянская община вносит свой вклад в турецкое общество как в спорте, так и в искусстве. Армянские спортсмены часто фигурируют в прошлом «Галатасарая». Я один из тех, кто считает, что если бы этот трансфер состоялся, то он мог бы растопить лёд в турецко-армянских отношениях. Мы видели это на примере «Трабзонспора». Два греческих футболиста внесли свой вклад в строительство моста между двумя странами», — приводит слова Тунджая Independent Turkce.