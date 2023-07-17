Российский нападающий Александр Кокорин поучаствовал в матче «Фиорентины» впервые за 15 месяцев. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

© Lenta.ru

Форвард вышел на поле в товарищеской встрече взрослой команды «фиалок» против молодежной. Игра завершилась со счетом 8:1 в пользу основы клуба. Кокорин отдал голевой пас на серба Луку Йовича.

В прошлый раз россиянин сыграл за «Фиорентину» 10 апреля 2022 года. Он принял участие в матче чемпионата Италии против «Наполи», провел на поле четыре минуты и не отметился результативными действиями. Всего после перехода в итальянский клуб в 2020 году нападающий провел в составе «фиалок» десять матчей.

С августа 2022 года Кокорин на правах аренды играл за кипрский «Арис». По информации «Спорт-Экспресса», в команде довольны выступлением россиянина, однако не смогут выкупить его из-за высокой зарплаты.