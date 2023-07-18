«Тоттенхэм» готов продать Давинсона Санчеса в «Спартак»

«Спартак» продолжает переговоры с «Тоттенхэмом» по Давинсону Санчесу. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Лондонский клуб готов продать защитника за €13,3 млн и запросил за него именно такую сумму. Сторона игрока просит зарплату в размере €3 млн.

Напомним, ранее сообщалось, что Спартак» предложил «Тоттенхэму» около € 8–10 млн за Давинсона Санчеса. Кроме того, отмечалось, что в услугах футболиста заинтересован испанский «Реал Бетис».