Стало известно, почему Сперцян не хочет уходить из «Краснодара»

Стала известна ситуация вокруг возможного ухода из «Краснодара» полузащитника Эдуарда Сперцяна. Об этом сообщает журналист Грач Хачатрян в своём «твиттере».

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По информации источника, трансфер Сперцяна в Европу будет возможен только в случае, если игроки и «Краснодар» получат подходящее предложение. У полузащитника есть множество вариантов продолжения карьеры, однако он любит и уважает свой родной клуб.

23-летний Сперцян — воспитанник «Краснодара». Летом в СМИ появлялась информация об интересе к нему со стороны ряда европейских клубов, фаворитом среди которых считался амстердамский «Аякс».