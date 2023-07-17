В футбольном клубе СКА рассказали о произошедшем на Крымском мосту

«Бахнуло так, что трухануло. Двести метров не доехали до попадания ракеты или беспилотника. А легковушка, которая шла перед нами, не успела проскочить… Наш водитель увидел вспышку и притормозил — а там уже обрушен пролёт. Пока стояли и думали, как дёргать от обвала, проходил товарный поезд с цистернами, и над ним бахнуло так, что у нас лопнуло лобовое стекло. Оказалось, что это сбили второй беспилотник или ракету», — приводит слова представителя СКА «Царьград Ростов-на-Дону».