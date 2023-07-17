Экс‑игрок «Аталанты» не прошел просмотр в «Факеле»

— Кабесас был на просмотре, и он его не прошел. Футболист оказался физически не готов, — сказал Котов Sport24.

Кабесас был на контракте в «Аталанте» с 2016 по 2022 год, но за итальянский клуб провел всего один матч. Эквадорец из за разрыва крестообразной связки не играл с октября 2021 го, когда он провел 4 матча в аренде за турецкий «Коджаэлиспор». 26 летний игрок находится без клуба с августа 2022 го.