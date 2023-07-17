«Манчестер Юнайтед» хочет арендовать футболиста «ПСЖ»

Полузащитник «ПСЖ» Ксави Симонс с большой долей вероятности проведёт следующий сезон на правах аренды в другом клубе. Интерес к нидерландскому футболисту проявляет «РБ Лейпциг», однако видеть Симонса в своём составе хотят и в «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает журналист Лоик Танзи в «Твиттере».

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20-летний Симонс девять лет находился в структуре «Барселоны», а с 2019 года выступал за «ПСЖ». В июле 2022-го футболист был отпущен в ПСВ, а спустя год возвращён парижанами. Рыночная стоимость Симонса оценивается порталом Transfermarkt в € 40 млн.