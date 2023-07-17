«ПСЖ» может предложить «Тоттенхэму» Симонса, чтобы снизить цену на Кейна, и контактирует с Мендешем по поводу трансферов Бернарду и Феликса
«ПСЖ» хочет подписать Харри Кейна, Бернарду Силву и Жоау Феликса.
Ранее стало известно, что «ПСЖ» выкупит полузащитника Хави Симонса у ПСВ за 6 миллионов евро. Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, парижский клуб может предложить «Тоттенхэму» Симонса, чтобы снизить цену на трансфер Кейна. Осуществить сделку будет сложно из-за конкуренции с «Баварией» за игрока и нежелания «шпор» отпускать форварда.
Кроме того, парижане контактируют с агентом Жорже Мендешем по поводу возможных трансферов полузащитника «Манчестер Сити» Бернарду Силвы и хавбека «Атлетико» Жоау Феликса. Мендеш хорошо оценивает парижский клуб как место для продолжения карьеры своих клиентов.