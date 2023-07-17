ПСЖ может предложить «Тоттенхэму» Симонса, чтобы снизить цену на Кейна

Ранее стало известно, что «ПСЖ» выкупит полузащитника Хави Симонса у ПСВ за 6 миллионов евро. Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, парижский клуб может предложить «Тоттенхэму» Симонса, чтобы снизить цену на трансфер Кейна. Осуществить сделку будет сложно из-за конкуренции с «Баварией» за игрока и нежелания «шпор» отпускать форварда.