"Зенит" объявил о подписании Марио Фернандеса

Российский защитник бразильского происхождения Марио Фернандес перешёл в "Зенит" . О переходе 32-летнего футболиста сообщает пресс-служба клуба из Санкт-Петербурга. Сроки соглашения не уточняются, однако ранее сообщалось, что бывший игрок ЦСКА подпишет контракт с командой на два года.

Последним клубом Марио Фернандеса был бразильский "Интернасьонал", который он покинул в апреле 2022 года. С тех пор россиянин бразильского происхождения находился без клуба. С 2012 по 2022 год Фернандес играл за ЦСКА, который также пытался вернуть футболиста, но не смог этого сделать.