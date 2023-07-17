Переход Захаряна в «Галатасарай» сорвался из-за его отца

«Арсен хотел играть за «Галатасарай», но сделка была сорвана из-за взглядов его отца. Это чёткая информация, которую я получил от руководителей «Галатасарая». Я бы никогда не заявил о таком без подтверждения. Они говорят, что договорились с клубом и игроком по всем вопросам, у них даже был готов частный самолет», – заявил журналист Озгюр Санкар.