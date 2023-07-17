Переход Захаряна в «Галатасарай» сорвался из-за его отца
Трансфер полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Галатасарай» сорвался из-за отца игрока Норайра. Об этом сообщило издание Independent Turkce.
«Галатасарай» достиг договоренности с Арсеном и «Динамо». «Бело-голубые» согласились продать игрока за 13 миллионов евро. К этой сумме прилагались бонусные выплаты в размере 2,5 млн евро.
«Арсен хотел играть за «Галатасарай», но сделка была сорвана из-за взглядов его отца. Это чёткая информация, которую я получил от руководителей «Галатасарая». Я бы никогда не заявил о таком без подтверждения. Они говорят, что договорились с клубом и игроком по всем вопросам, у них даже был готов частный самолет», – заявил журналист Озгюр Санкар.
В 37 матчах прошлого сезона Захарян забил пять голов и сделал десять голевых передач. Также он заработал шесть желтых карточек и одну красную.
Контракт 20-летнего полузащитника с «Динамо» действует до 30 июня 2024 года. Сумма отступных за игрока – 15 миллионов евро.
«Динамо» откроет новый сезон РПЛ матчем против «Краснодара». Игра пройдет 21 июня и начнется в 19:00 по московскому времени.