«Ростов» объявил о подписании контракта с защитником Ваханией

Илья Вахания подписал контракт с «Ростовом», как сообщили в официальном телеграм-канале клуба. Срок соглашения не разглашается.

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Защитник находился в расположении команды на предсезонных сборах и теперь официально стал игроком «Ростова». Вахания является воспитанником «Зенита», но за основную команду не играл.

Его контракт с петербургской командой истёк в июле 2023 года, и он присоединился к «Ростову» как свободный агент. На данный момент футболист не выступал в РПЛ и Кубке России.

Клуб пожелал Илье успехов и удачи в матчах за команду.