«Ростов» объявил о подписании контракта с защитником Ваханией
Илья Вахания подписал контракт с «Ростовом», как сообщили в официальном телеграм-канале клуба. Срок соглашения не разглашается.
Защитник находился в расположении команды на предсезонных сборах и теперь официально стал игроком «Ростова». Вахания является воспитанником «Зенита», но за основную команду не играл.
Его контракт с петербургской командой истёк в июле 2023 года, и он присоединился к «Ростову» как свободный агент. На данный момент футболист не выступал в РПЛ и Кубке России.
Клуб пожелал Илье успехов и удачи в матчах за команду.
«Ростов» в прошлом сезоне занял 4-е место в турнирной таблице РПЛ. При этом южане долгое время шли на втором месте по турнирной дистанции. Новый сезон РПЛ стартует в следующие выходные.