Нападающего «Спартака» Соболева обматерили в аптеке

Нападающий "Спартака" Соболев рассказал, как пожилая женщина выругалась матом за его попытку оплатить покупку
Нападающий московского «Спартака» и сборной России Александр Соболев в очередном ролике медиакоманды «Бей Беги» рассказал, как в аптеке попытался расплатиться за пожилую женщину.
По его словам, в ответ на предложение бесплатно забрать лекарства женщина нецензурно выругалась в его адрес.
«Я зашел в аптеку, что-то хотел купить. Там стояла бабушка, она выбирала лекарства и наскребывала деньги. Сумма была около трех тысяч рублей. Она стояла так минут 20 и я подумал, что сделаю ей приятно и оплачу покупку за нее.
Говорю ей: «Давайте я оплачу». Она поворачивается: «Иди на ###».
Я все равно предлагаю оплатить, а она мне»: Вот там люди стоят, им оплати, мне не надо», — сказал Соболев.
В минувшем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Соболев провел за «Спартак» 26 матчей, в которых забил 13 мячей и отдал шесть результативных передач.