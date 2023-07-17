Нападающего «Спартака» Соболева обматерили в аптеке

«Я зашел в аптеку, что-то хотел купить. Там стояла бабушка, она выбирала лекарства и наскребывала деньги. Сумма была около трех тысяч рублей. Она стояла так минут 20 и я подумал, что сделаю ей приятно и оплачу покупку за нее.



Говорю ей: «Давайте я оплачу». Она поворачивается: «Иди на ###».



Я все равно предлагаю оплатить, а она мне»: Вот там люди стоят, им оплати, мне не надо», — сказал Соболев.