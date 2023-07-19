«ПСЖ» намерен побороться за Хёйлунна с «МЮ»

Главным претендентом на Хёйлунна считается « Манчестер Юнайтед », уже достигший личной договорённости с футболистом. Однако английский клуб предлагал за игрока € 70 млн ($ 76 млн) и отказывается платить требуемую «Аталантой» сумму. «ПСЖ» может повысить сумме трансфера, чтобы перехватить датчанина себе.

В прошлом сезоне Хёйлунн сыграл за «Аталанту» 34 матча, в которых забил 10 мячей и отдал две голевые передачи. Он перешёл в итальянский клуб в конце августа, а на старте сезона успел также провести восемь матчей за «Штурм» из Граца. В которых забил шесть мячей.