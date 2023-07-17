Одиннадцать любительских клубов выступят в Кубке России‑2023/24
Одиннадцать любительских клубов примут участие в FONBET Кубке России по футболу сезона 2023/24.
В турнире выступят любительские команды «Пионер» (ст. Ленинградская), «СтавропольАгроСоюз» (Невинномысск), «Оргэнергострой» (Димитровград), «Атом» (Нововоронеж), «Университет» (Ульяновск), «Дальнереченск», «Ильпар» (Пермь), «Кировец Восхождение (Санкт Петербург), «Псков», «Темп» (Барнаул), ФШМ (Москва).
Ранее Российский футбольный союз (РФС) подтвердил, что клубы Медиалиги 2DROTS, «Амкал» и «Родина Медиа» сыграют в новом розыгрыше FONBET Кубка России.