Фернандес: ЦСКА решил не возвращать меня

«Как возникло предложение «Зенита»? Оно возникло после моего разговора с ЦСКА, когда армейский клуб не захотел платить ту сумму, которую рассчитывал получить «Интернасьонал». ЦСКА отказался обсуждать его условия, сказал, что не будет вести переговоры, новость об этом вышла в российской прессе — и на следующее же утро со мной связались представители «Зенита». И я сразу ответил, что раз ЦСКА решил не возвращать меня, то я полностью готов принять предложение петербуржцев», — приводит слова Фернандеса официальный сайт «Зенита».