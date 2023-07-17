Самая красивая футболистка Германии отказалась сниматься в Playboy
Мужской журнал Playboy планировал снять обнажённой футболистку сборной Германии Джулию Гвинн в начале 2023 года. Однако спортсменка наотрез отказалась это делать. Об этом сообщает Bild.
«Джулия Гвинн не только выдающаяся спортсменка, но и красивая молодая женщина. Так что такая личность, как она, естественно интересна для Playboy», — ранее заявил Флориан Бойтин — руководитель немецкого отделения Playboy.
В то время 24-летняя спортсменка восстанавливалась после травмы крестообразной связки колена и выступала экспертом на немецком телевидении.
Чемпионат мира по футболу среди женщин пройдёт с 20 июля по 20 августа в Австралии и Новой Зеландии.
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