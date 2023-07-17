Медосмотр в "Зените" выявил у Фернандеса проблемы со здоровьем

Медосмотр в «Зените» выявил проблемы со здоровьем у Марио Фернандеса.

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Сегодня клуб из Санкт-Петербурга объявил о подписании бывшего защитника ЦСКА.

Как сообщает инсайдер Иван Карпов, медобследование выявило у игрока проблемы со здоровьем. Они не относятся к лишнему весу, о котором сообщалось ранее.

Основные опасения у «Зенита» были связаны с общим тонусом мышц игрока – они сильно ослаблены, и при серьезных нагрузках Фернандес может нередко травмироваться. «Зенит» консультировался с европейскими клиниками по этому вопросу.

Кроме того, в клубе обратили внимание на старую травму колена у Марио и сложности с правым бедром.