Ловчев: Фернандес мыслит только категориями денег, но игрой заслужил уважение

После 10 лет в ЦСКА бразилец перешёл в «Зенит».

© Вячеслав Евдокимов/fc-zenit.ru

Бывший защитник московского «Спартака» и сборной СССР по футболу Евгений Ловчев прокомментировал переход бывшего игрока столичного ЦСКА Марио Фернандеса в санкт-петербургский «Зенит».

17 июля сине-бело-голубые объявили о заключении контракта с Фернандесом по схеме «1+1». Футболист будет выступать за петербуржцев под шестым номером.

«Фернандес мыслит только категориями денег. Ему дали больше в «Зените», он туда пошёл. Слова ничего не стоят сейчас. Стоят дела. Марио игрой заслужил уважение. Давайте помнить его дела», – написал Ловчев в телеграм-канале.

Фернандес выступал за ЦСКА с 2012 по 2022 год. В мае 2022 года он решил приостановить игровую карьеру, однако в декабре подписал контракт с бразильским «Интернасьоналом». В апреле 2023 года 32-летний защитник покинул команду

В составе ЦСКА футболист сыграл 329 матчей, забил 11 голов и сделал 49 передач.