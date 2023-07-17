Болельщики ЦСКА потребовали убрать граффити с Марио Фернандесом с домашнего стадиона
На портале change.org появилась петиция с требованием убрать граффити с изображением защитника Марио Фернандеса со стен стадиона «ВЭБ Арена», на котором свои домашние матчи проводит столичный ЦСКА.
«17 июля Марио подписал контракт с «Зенитом», чем навсегда испортил себе репутацию среди болельщиков ЦСКА. Мы требуем навсегда убрать граффити с его изображением со стадиона «ВЭБ Арена», — написал создатель петиции, которая собрала за два часа более 300 подписей.
17 июля «Зенит» представил защитника в качестве игрока команды. Стороны заключили контракт по системе 1+1.
Сам игрок в своих многочисленных интервью не раз заявлял, что в России намерен выступать только за ЦСКА. В московской команде он провел 10 лет и трижды выигрывал чемпионат страны и один раз Кубок России.
Перед последней игрой ЦСКА в сезоне-2021/22 стало известно, что 31-летний бывший защитник сборной России Фернандес принял решение на неопределенный срок приостановить свою карьеру.
Ранее ЦСКА выступил с заявлением после перехода Фернандеса в «Зенит».