Болельщики ЦСКА потребовали убрать граффити с Марио Фернандесом с домашнего стадиона

На портале change.org появилась петиция с требованием убрать граффити с изображением защитника Марио Фернандеса со стен стадиона «ВЭБ Арена», на котором свои домашние матчи проводит столичный ЦСКА.

«17 июля Марио подписал контракт с «Зенитом» , чем навсегда испортил себе репутацию среди болельщиков ЦСКА. Мы требуем навсегда убрать граффити с его изображением со стадиона «ВЭБ Арена», — написал создатель петиции, которая собрала за два часа более 300 подписей.

Сам игрок в своих многочисленных интервью не раз заявлял, что в России намерен выступать только за ЦСКА. В московской команде он провел 10 лет и трижды выигрывал чемпионат страны и один раз Кубок России.