Марио Фернандес сделал новое заявление о разрыве контракта с ЦСКА

«В мае 2022 года я обратился к руководству ЦСКА и попросил дать мне перерыв, чтобы я мог провести время в Бразилии со своей семьей и увидеть рождение моего сына. На тот момент мы договорились с ЦСКА — чтобы они смогли отпустить меня, я подписал документы о расторжении контракта, отказавшись от двух оставшихся лет и «высокой зарплаты», причитавшейся по контракту», — сказал Фернандес.