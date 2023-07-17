Марио Фернандес сделал новое заявление о разрыве контракта с ЦСКА
Защитник «Зенита» Марио Фернандес выступил с заявлением, сообщив, что разорвал контракт с ЦСКА в мае 2022 года. Его слова передает «Рейтинг букмекеров».
«В мае 2022 года я обратился к руководству ЦСКА и попросил дать мне перерыв, чтобы я мог провести время в Бразилии со своей семьей и увидеть рождение моего сына. На тот момент мы договорились с ЦСКА — чтобы они смогли отпустить меня, я подписал документы о расторжении контракта, отказавшись от двух оставшихся лет и «высокой зарплаты», причитавшейся по контракту», — сказал Фернандес.
Он добавил, что ЦСКА имел все шансы вернуть его, но не хотел осуществлять сделку по возвращению.
17 июля «Зенит» представил защитника в качестве игрока команды. Стороны заключили контракт по системе 1+1.
Перед последней игрой ЦСКА в сезоне-2021/22 стало известно, что 31-летний бывший защитник сборной России Фернандес принял решение на неопределенный срок приостановить свою карьеру. Его контракт с российским клубом должен был истечь в 2024 году.
В декабре ЦСКА разрешил Фернандесу провести год в аренде в «Интернасьонале». В апреле 2023 года стало известно о его уходе из команды.
Ранее в ЦСКА ответили, как поступят с граффити с изображением Марио Фернандеса.