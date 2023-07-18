Виллиан подписал новый контракт с «Фулхэмом»

«Я очень счастлив. Рад подписать контракт с «Фулхэмом» ещё на один год и продолжить работу, которую я проделал в прошлом сезоне со всеми своими партнёрами и сотрудниками клуба. Думаю, мы сможем добиться ещё большего успеха в этом сезоне, поэтому я рад продолжить это удивительное приключение», – приводит слова Виллиана пресс-служба «Фулхэма».