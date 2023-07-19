Маурисио Почеттино высказался о потере большого количества игроков в «Челси»

«Такое решение об уходе принимается, потому что все согласны. Игроки и клуб прилагают все усилия, чтобы попытаться найти лучшее решение», – приводит слова Почеттино инсайдер Фабрицио Романо .

В сезоне-2022/2023 Лукаку выступал за «Интер» на правах аренды. На счету бельгийца 37 матчей за «нерадзурри» во всех турнирах, в которых он отметился 14 голами и семью результативными передачами. Контракт игрока с «Челси» действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, согласно данным интернет-портала Transfermarkt, – € 40 млн.