Португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду заявил, что больше не вернётся в европейский футбол.

«Я не вернусь в европейский футбол, дверь полностью закрыта. Мне 38 лет, и европейский футбол сильно потерял в качестве. Только АПЛ намного опережает все остальные лиги», — приводит слова Роналду журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

Роналду перешёл в «Аль-Наср» в январе 2023 года. В прошлом сезоне он провёл 16 матчей в чемпионате Саудовской Аравии, в которых записал в свой актив 14 голов и 2 результативные передачи.