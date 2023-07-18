Экс-игрок "МЮ" Канчельскис обвинил новичка "Зенита" Фернандеса в популизме

"Такие слова нормой считать нельзя! Человек занимается популизмом. Надо же как-то в глазах "Зенита" отличиться. Фернандес сказал бы еще, что с детства болеет за "Зенит" — это было бы вообще супер! Видите, что делают деньги с людьми. Сейчас совершенно другие ценности", — сказал Канчельскис.

17 июля "Зенит" представил защитника в качестве игрока команды. Стороны заключили контракт по системе 1+1. Перед последней игрой ЦСКА в сезоне-2021/22 стало известно, что 31-летний бывший защитник сборной России Фернандес принял решение на неопределенный срок приостановить свою карьеру. Его контракт с российским клубом должен был истечь в 2024 году. В декабре ЦСКА разрешил Фернандесу провести год в аренде в "Интернасьонале". В апреле 2023 года стало известно о его уходе из команды.