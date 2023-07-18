Экс-игрок "МЮ" Канчельскис обвинил новичка "Зенита" Фернандеса в популизме

Бывший футболист "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис прокомментировал заявление новичка "Зенита" Марио Фернандеса, переход которого вызвал негативную реакцию среди болельщиков ЦСКА, за который игрок выступал ранее. Слова Канчельскиса передает "Чемпионат".
17 июля Фернандес заявил, что армейский клуб не захотел платить ту сумму, которую планировал получить "Интернасьонал", после чего футболист принял решение рассмотреть переход в "Зенит".
"Такие слова нормой считать нельзя! Человек занимается популизмом. Надо же как-то в глазах "Зенита" отличиться. Фернандес сказал бы еще, что с детства болеет за "Зенит" — это было бы вообще супер! Видите, что делают деньги с людьми. Сейчас совершенно другие ценности", — сказал Канчельскис.
17 июля "Зенит" представил защитника в качестве игрока команды. Стороны заключили контракт по системе 1+1. Перед последней игрой ЦСКА в сезоне-2021/22 стало известно, что 31-летний бывший защитник сборной России Фернандес принял решение на неопределенный срок приостановить свою карьеру. Его контракт с российским клубом должен был истечь в 2024 году. В декабре ЦСКА разрешил Фернандесу провести год в аренде в "Интернасьонале". В апреле 2023 года стало известно о его уходе из команды.