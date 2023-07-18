Карраскаль может перейти из ЦСКА в «Динамо»

У колумбийского полузащитника ЦСКА Хорхе Карраскаля есть несколько вариантов продолжения карьеры. Об этом сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

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По информации источника, ЦСКА ведёт переговоры с московским «Динамо», санкт-петербургским «Зенитом» и греческим ПАОКом.

В переходе Карраскаля в «Динамо» заинтересован главный тренер бело-голубых Марцел Личка, который одобрил потенциальный трансфер.

«Зенит» заинтересован в приобретении Карраскаля на случай возможного ухода из команды полузащитника Клаудиньо. За колумбийца петербуржцы могут предложить финансовую компенсацию и хавбека Алексея Сутормина.