Горецка может продолжить карьеру в АПЛ

«Вест Хэм» после продажи «Арсеналу» полузащитника Деклана Райса ищет ему замену. «Молотобойцы» за трансфер получили порядка $ 137 млн.

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«Вест Хэм» хочет приобрести у «Баварии» полузащитника Леона Горецку, сообщает Sky Germany. За него придётся выложить порядка $ 55 млн. В то же время «молотобойцы» ведут переговоры с «Челси» по трансферу хавбека Коннора Галлахера.

Сам немец не желает покидать Бундеслигу. Ситуация может измениться, если он потеряет место в стартовом составе «Баварии».

В прошлом сезоне 28-летний Горецка провёл за «Баварию» 27 матчей, в которых забил три гола и отдал две результативные передачи.