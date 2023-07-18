Горецка может продолжить карьеру в АПЛ
«Вест Хэм» после продажи «Арсеналу» полузащитника Деклана Райса ищет ему замену. «Молотобойцы» за трансфер получили порядка $ 137 млн.
«Вест Хэм» хочет приобрести у «Баварии» полузащитника Леона Горецку, сообщает Sky Germany. За него придётся выложить порядка $ 55 млн. В то же время «молотобойцы» ведут переговоры с «Челси» по трансферу хавбека Коннора Галлахера.
Сам немец не желает покидать Бундеслигу. Ситуация может измениться, если он потеряет место в стартовом составе «Баварии».
В прошлом сезоне 28-летний Горецка провёл за «Баварию» 27 матчей, в которых забил три гола и отдал две результативные передачи.
Горецка перешёл в «Баварию» из «Шальке» в 2018 году. Полузащитник провёл за мюнхенцев 179 матчей.