Новичок «Зенита» заявил, что мог завершить карьеру незадолго до трансфера

Новичок «Зенита» Ду Кейрос заявил, что мог завершить карьеру незадолго до трансфера
«Да, незадолго до дебюта в профессиональном футболе я хотел оставить это дело. Многое не получалось. Вроде бы я старался, не жалел себя на тренировках, а меня все не приглашали в первую команду, при этом ничего не объясняли. В какой-то момент я думал, что все это не мое и, наверное, надо бросать футбол. Трудности детства, через которые я прошел, научили меня бороться до конца и не сдаваться. Я решил не оставлять попыток, и вскоре на одной из тренировок мне сообщили о приглашении в главную команду «Коринтианса», — приводит слова Ду Кейроса «СЭ».
Ду Кейрос перешел в «Зенит» из бразильского «Коринтианса» летом 2023 года, став частью сделки по обмену нападающего Юри Алберто. Контракт футболиста с клубом рассчитан до 30 июня 2028 года.
Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость бразильца в 6 миллионов евро.
В минувшем сезоне Ду Кейрос принял участие в 17 матчах «Коринтианса» во всех турнирах и не отметился результативными действиями. На его счету две желтые карточки.
23-летний Ду Кейрос дебютировал за «Зенит» в матче за Суперкубок России против ЦСКА (0:0, пен. – 5:4), проведя на поле 89 минут.
В 1-м туре нового сезона чемпионата России «Зениту» предстоит сыграть на выезде против «Пари НН». Игра состоится 22 июля. Начало встречи – 15:15 по московскому времени.
Борьбу за Кубок России «Зенит» начнет дома в матче против грозненского «Ахмата». Игра состоится 25 июля. Начало встречи – 20:45 по московскому времени.