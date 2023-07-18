Новичок «Зенита» заявил, что мог завершить карьеру незадолго до трансфера

«Да, незадолго до дебюта в профессиональном футболе я хотел оставить это дело. Многое не получалось. Вроде бы я старался, не жалел себя на тренировках, а меня все не приглашали в первую команду, при этом ничего не объясняли. В какой-то момент я думал, что все это не мое и, наверное, надо бросать футбол. Трудности детства, через которые я прошел, научили меня бороться до конца и не сдаваться. Я решил не оставлять попыток, и вскоре на одной из тренировок мне сообщили о приглашении в главную команду «Коринтианса», — приводит слова Ду Кейроса «СЭ».