В Англии спустя месяц уволили первую женщину-тренера в мужском футболе

«Форрест Грин» объявил о назначении на пост главного тренера команды Дэвида Хорсмана. Ранее он был наставником второй команды «Саутгемптона».
Как сообщает Sky Sports, это произошло всего через месяц после того, как «Форрест Грин» объявил о назначении Ханны Дингли на должность исполняющей обязанности главного тренера. Она стала первой девушкой, удостоенной чести руководить мужской командой из Английской футбольной лиги. При Дингли «Форрест Грин» успел провести лишь один товарищеский матч, который завершился вничью со счётом 1:1.
Дингли родилась и выросла в Уэльсе. В 2019 году она стала руководителем академии «Форест Грин», и на данный момент является единственной женщиной, работавшей в этой должности в Английской футбольной лиге. В 2021 году она инициировала создание клубной академии для девочек, ставшей одной из лучших в графстве Глостершир.