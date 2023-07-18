В Англии спустя месяц уволили первую женщину-тренера в мужском футболе

«Форрест Грин» объявил о назначении на пост главного тренера команды Дэвида Хорсмана. Ранее он был наставником второй команды «Саутгемптона».

Как сообщает Sky Sports, это произошло всего через месяц после того, как «Форрест Грин» объявил о назначении Ханны Дингли на должность исполняющей обязанности главного тренера. Она стала первой девушкой, удостоенной чести руководить мужской командой из Английской футбольной лиги. При Дингли «Форрест Грин» успел провести лишь один товарищеский матч, который завершился вничью со счётом 1:1.