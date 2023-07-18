Криштиану Роналду оценил Саудовскую лигу

Криштиану Роналду сравнил силу чемпионата Саудовской Аравии и МЛС.

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– Вы когда-то думали о переходе в клуб из США, как Лионель Месси?

– Саудовская лига лучше МЛС. Сейчас все игроки едут сюда. Через год в Саудовскую Аравию приедет еще больше топ-футболистов.

Я открыл дорогу в саудовскую лигу, теперь все игроки переезжают сюда, – сказал Криштиану в перерыве товарищеского матча между «Аль-Насром» и «Сельтой» (0:5), в котором он отыграл первый тайм.