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Криштиану Роналду: «Саудовская лига сильнее МЛС. Через год к нам приедет еще больше топ-игроков»

Криштиану Роналду сравнил силу чемпионата Саудовской Аравии и МЛС.

Криштиану Роналду оценил Саудовскую лигу
© Sports.ru

– Вы когда-то думали о переходе в клуб из США, как Лионель Месси?

– Саудовская лига лучше МЛС. Сейчас все игроки едут сюда. Через год в Саудовскую Аравию приедет еще больше топ-футболистов.

Я открыл дорогу в саудовскую лигу, теперь все игроки переезжают сюда, – сказал Криштиану в перерыве товарищеского матча между «Аль-Насром» и «Сельтой» (0:5), в котором он отыграл первый тайм.

Роналду перешел в саудовский «Аль-Наср» в декабре 2022 года. Лионель Месси перешел в «Интер Майами» этим летом.

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