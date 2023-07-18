Фернандес: лишний вес — абсолютная ложь

«В эти дни было много странных новостей. Говорили про мой лишний вес, что якобы из за этого «Зенит» не хочет подписывать со мной контракт. Всё это абсолютная ложь. Не понимаю, кому и зачем это было нужно. Что касается моей физической формы, то я три месяца без футбола, но чувствую себя прекрасно. Приложу все усилия, чтобы как можно скорее оказаться в нужных для «Зенита» кондициях и помогать команде на поле», — приводит слова Фернандеса «Матч ТВ».