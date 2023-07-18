38-летний Роналду не собирается завершать карьеру в сборной Португалии

«Моё будущее в сборной Португалии? Мне всегда есть что доказывать. Когда нам нечего доказывать, это признак того, что мы мертвы духовно. Каждый год мне всегда есть что доказывать. Доказывая, что я могу подавать пример долголетия, в свои 38 лет, думаю, что ещё могу делать полезные вещи. Что конкретно? Голы, передачи, хорошее участие в отборочном турнире, хорошее выступление в квалификации, хороший чемпионат Европы.



Собираюсь продолжать делать то, что я делал за свою 21-летнюю карьеру, — наслаждаться футболом. Всё ещё чувствую себя полезным и важным. Я продолжаю получать удовольствие от футбола, который мне нравится больше всего в жизни», — приводит слова Роналду Record.