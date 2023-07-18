Шамиль Газизов высказался о государственных деньгах в российском футболе.

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– Вы увидели, что за последние полтора года денег в российском футболе стало меньше?

– Мне кажется, в больших клубах это не ощущается. Есть большие контракты, футбол движется. Честно, хочу развития – чтобы приезжали большие игроки, чтобы мы по-футбольному показывали хорошую игру, чтобы рос уровень.

– Как смотрите на критику индустрии со стороны заслуженных ветеранов фигурного катания – что платят больше всех, а результата нет.

– Это не мы придумали. Не нами созданная история. В футболе большие деньги. Государственные деньги в футболе? А в фигурном катании не государственные?