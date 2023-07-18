Зарема Салихова сравнила «Зенит» с цыганами

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, раскритиковала петербургский «Зенит» за переманивание игроков, потенциально думающих о переходе в другие российские клубы. Ее слова передает Metaratings.

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«Зенит» — как цыгане: уводят то коней, то игроков. Подписывают даже тех, кто им в принципе не нужен совершенно. Болельщики считают «Црвену звезду» братским клубом, но старший брат у них — «Зенит», — сказала Салихова.

7 июля «Зенит» представил защитника Марио Фернандеса в качестве игрока команды. Стороны заключили контракт по системе 1+1. До этого бразилец на протяжении 10 лет выступал за ЦСКА. Перед последней игрой армейцев в сезоне-2021/22 стало известно, что 31-летний бывший защитник сборной России Фернандес принял решение на неопределенный срок приостановить свою карьеру.