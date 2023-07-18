Губерниев подколол Фернандеса

Известный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на переход защитника Марио Фернандеса в санкт-петербургский «Зенит», поиронизировав над слухами о лишнем весе бразильца и его словами о верности ЦСКА.

«Не удивлюсь, если этот толстяк завтра скажет, что его сердце всю жизнь принадлежало «Спартаку»!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

32-летний Фернандес известен многолетними выступлениями за ЦСКА. В одном из своих интервью несколько лет назад бразилец заявлял, что не может себе представить переход в другой российский клуб. Весной 2022 года ЦСКА расторг контракт с Фернандесом, а позднее отказался платить компенсацию за игрока его новому клубу — «Интернасьоналу». После отказа армейцев подписывать игрока тот перешёл в «Зенит».