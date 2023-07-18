Мбаппе заявил Энрике, что хочет отработать последний год контракта в ПСЖ

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе заявил главному тренеру команды Луису Энрике, что сконцентрирован на последнем годе контракта с клубом и хочет его отработать в полном объёме. Об этом сообщает AS.

Источник не сообщает, какой план действий у 24-летнего Мбаппе на лето 2024 года. Ранее сообщалось, что владелец парижской команды готов оставить футболиста лишь в том случае, если он подпишет новый контракт. Иначе Мбаппе будет выставлен на продажу и отпущен из клуба в летнее трансферное окно 2023 года.