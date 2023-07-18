Жена экс-нападающего «Спартака» и сборной России подала на развод

Мария, жена бывшего нападающего «Спартака», «Зенита» и сборной России Павла Погребняка, подала на развод с футболистом. Соответствующее заявление появилось в картотеке Преображенского районного суда города Москвы.

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Иск о расторжении брака супругов, имеющих детей, был зарегистрирован 14 июля. Дата судебного заседания пока не назначена.

СМИ весной этого года сообщали, что причиной расставания могут быть измены со стороны футболиста. Мария участвовала в шоу «Звезды в Африке», а в это время Павел отдыхал в ночных клубах Москвы.

Мария и Павел познакомились в школе. В 2016 году пара сыграла свадьбу. У супругов трое сыновей — Павел, Кирилл и Николай.