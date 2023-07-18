«Динамо» согласовало контракт с полузащитником сборной Мексики

Московское «Динамо» достигло договорённости о контракте с мексиканским полузащитником «Пачуки» Луисом Чавесом. Об этом сообщает журналист Сезар Луис Мерло в своих социальных сетях.

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По информации источника, до официального оформления перехода футболиста сборной Мексики осталось несколько часов. Клубы обсуждают последние детали сделки. Чавес уже согласовал контракт с «Динамо» на четыре года. Его приоритетом является продолжение карьеры в Европе.