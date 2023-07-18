Газизов рассказал об иске к «Спартаку»

Газизов об иске к «Спартаку»: «Мы подписали документ, а потом они говорят: «А, сука, мы неправильно точку написали». Они считают, что ничего не должны – смеюсь до сих пор, балдею»
Шамиль Газизов прокомментировал судебный процесс против «Спартака» и Леонида Федуна.
Газизов занимал должность гендиректора «Спартака» с июля по декабрь 2020 года.
В июне Газизов в 7-й раз подал иск к «Спартаку» с требованием выплатить почти 360 миллионов рублей. В апреле суд отказал в выплате Газизову 399 млн рублей по иску к бывшему владельцу красно-белых Леониду Федуну.
– Сколько вам должен Федун?
– Все есть в интернете (по данным Metaratings, последний иск Газизова к Федуну был на сумму 359,9 млн рублей – прим. Sports.ru). Понимаю, большие суммы, вам интересно…
– Очень.
– Смотри. Есть наши с тобой трудовые отношения. Ты договариваешься, что они заканчиваются, мы пожали руки, подписали документ, в котором четко написаны условия. А потом тебе говорят: «А, сука, мы неправильно одну точку написали». И это все меняет. Дурак я, что не увидел эту точку? Да, дурак.
– А что вы там не разглядели?
– Что-то не разглядел, раз документ до сих пор оспаривается.
– Вкратце: из-за чего деньги до сих пор не пришли?
– Потому что в «Спартаке» считают, что ничего не должны. Слушайте, это уже такие юридические казусы… Я смеюсь до сих пор, балдею.
– А что смешного?
– То, что тебе изначально пишут: это – белое, а это – черное. А потом: «##### [нифига], все наоборот!» – сказал гендиректор махачкалинского «Динамо».
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