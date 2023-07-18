Матыцин поделился видением будущего крымских клубов

«Конституционно у нас не должно быть никаких барьеров, в частности деятельности всероссийских федераций, чтобы включать в систему всероссийских соревнований абсолютно все регионы.



Период сложности заключался в том, что РФС как член ФИФА и УЕФА оправданно опасался санкций. Как только команда участвовала бы, был бы недопуск к стартам.



Рубикон перейден, все карты открыты, уже нет никаких иллюзий, куда и когда нас будут допускать или не допускать.



Надо выстраивать свою национальную систему без всяких оговорок, пускать как детские команды, так и профессиональные, любительские к общим соревнованиям. Так я вижу эту задачу», – сказал министр спорта России.