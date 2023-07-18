Матыцин поделился видением будущего крымских клубов

Матыцин о крымских клубах во Второй лиге: «Рубикон перейден. Надо выстраивать национальную систему без всяких оговорок и допускать все команды к общим соревнованиям»
Олег Матыцин считает, что клубы из Крыма нужно допутить до всех российских турниров.
«Конституционно у нас не должно быть никаких барьеров, в частности деятельности всероссийских федераций, чтобы включать в систему всероссийских соревнований абсолютно все регионы.
Период сложности заключался в том, что РФС как член ФИФА и УЕФА оправданно опасался санкций. Как только команда участвовала бы, был бы недопуск к стартам.
Рубикон перейден, все карты открыты, уже нет никаких иллюзий, куда и когда нас будут допускать или не допускать.
Надо выстраивать свою национальную систему без всяких оговорок, пускать как детские команды, так и профессиональные, любительские к общим соревнованиям. Так я вижу эту задачу», – сказал министр спорта России.
16 июля ялтинский «Рубин» и «Севастополь» из Крыма дебютировали во Второй лиге. «Рубин» на выезде сыграл вничью с командой «Биолог-Новокубанск» (1:1), «Севастополь» дома со счетом 3:1 обыграл ростовский СКА.
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